Calcio Eccellenza, Victor San Marino: preso l'esterno di centrocampo Mattia Cola

| 09:58 - 14 Dicembre 2021



Il Victor San Marino annuncia di aver ingaggiato oggi Mattia Cola, esterno sinistro di centrocampo classe 2003 proveniente dalla Sammaurese. Cresciuto nelle giovanili di San Marino Academy, Bologna e Cesena, il calciatore sammarinese può anche giocare nel ruolo di trequartista e seconda punta.

In questa stagione sportiva Cola, tra le altre cose, ha avuto modo di togliersi una grandissima soddisfazione con addosso la maglia dell’Under 19 di San Marino: è infatti andato in rete lo scorso novembre contro la Turchia in una delle partite valevoli per la qualificazione al Campionato europeo di categoria.

Tutto il club biancazzurro dà il benvenuto al nuovo innesto Cola con l’augurio di vincere insieme più partite possibili.