Volley C, la OMS Dinamo Bellaria piega il Ravenna 3-1: è campione d'inverno

Sport

Bellaria Igea Marina

| 09:42 - 14 Dicembre 2021



Sabato sera, in casa contro la giovane formazione del Ravenna, si è concluso il girone di andata della serie C maschile girone C. Vittoria per 3 1 della OMS Dinamo, imbattuta per tutta la prima parte del campionato e in classifica leader in solitario. Il match è stato il classico scontro tra la prima e l’ultima della classe. I giovani ravennati chiudono infatti la classifica ancora a zero punti.

Botteghi e Matteucci schierano in partenza Sampaoli in regia con Evangelisti opposto, Rossi e Mazza al centro, Crociati e Tuccelli di banda e Rossetti al suo esordio come libero in serie C. Boscain e Do Nascimento non disponibili per il match.

Primo set vinto in scioltezza dai nostri ragazzi per 25 a 12, frutto di tanti errori avversari soprattutto in ricezione che ci hanno reso la vita facile.

Il secondo ed il terzo set hanno visto invece i bellariesi prendere con un po’ di leggerezza la partita visto il divario in campo tra le due formazioni e, come sempre succede, dopo un secondo set vinto per 25-22 dal Bellaria, i giovani ravennati si impongono nel terzo per 25 a 23.

Si va al quarto set, dove la Dinamo OMS ritrova attenzione e lucidità di gioco e si porta subito in vantaggio con uno scarto molto consistente per concludere in controllo per 25 a 18 la frazione e la partita. Ora un mese di riposo per le festività natalizie.

Ripresa del campionato con la prima di ritorno il giorno 15 gennaio alle ore 17,45 al palazzetto di Igea Marina. Avversario sarà il Riccione volley, che ha chiuso il girone di andata al quinto posto in classifica.

OMS Dinamo: Sampaoli 1, Evangelisti 3, Rossi 10, Mazza 9, Tuccelli 22, Crociati 9, Rossetti LIB, Kyrylchuck 3, Franzin 2, Martignoni 7, Do Nascimento ne, Gentile ne. All. Botteghi – Matteucci

Classifica: OMS Dinamo 23, Pietro Pezzi Ravenna 21, Paolo Poggi Bologna 19, Rainbow Forlimpopoli 12, Riccione Volley 11, Zinella Bologna 9, Sesto Imolese 8, Volley Cesenatico 5, Ravenna 0.