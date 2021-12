Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Juniores cade 5-4 sul campo della Forsempronese

Sport

Gabicce Mare

| 09:28 - 14 Dicembre 2021

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

In attesa delle definizione della seconda fase dei campionati Allievi e Giovanissimi, ha giocato solo la squadra Juniores

JUNIORES

Forsempronese - Gabicce Gradara 5-4

Impresa sfiorata dai ragazzi di mister Bartolini, che rimasti in 10 nel primo tempo per un’espulsione comminata a carico di Ugoccioni, risultata ai più troppo severa, al cospetto della terza forza del campionato per poco non sono riusciti a strappare un pareggio che per l’impegno dimostrato avrebbero sicuramente meritato. Parte forte la Forsempronese che al 5’ colpisce un palo, nel rimpallo Casali si salva in qualche modo. Ma è il Gabicce Gradara che passa in vantaggio al 9’: grande lancio in profondità sul settore di sinistra di Andrea Magi (2004) che lancia il suo omonimo che con freddezza gela il portiere di casa con un preciso diagonale sul secondo palo. Al 12’ la Forsempronese pareggia: stacco di testa su calcio d’angolo dalla destra e palla che si infila sotto la traversa. Al 17’ i padroni di casa la ribaltano: cross dalla trequarti di destra e tocco sotto misura dell’attaccante di casa con palla che termina alle spalle di Casali (2-1).

Al 35’ l’episodio che condizionerà la partita del Gabicce Gradara: Ugoccioni viene espulso in maniera troppo severa e frettolosa dal direttore di gara. Vane le proteste degli ospiti. Il Gabicce Gradara subisce il colpo e al 36’ in mischia vede terminare per la terza volta il pallone nella propria porta (3-1). Al 40’ quarto gol della Forsempronese con difesa del Gabicce Gradara troppo passiva (4-1). Cinque minuti terribili e il primo tempo si chiude sul 4-1 per i padroni di casa che hanno meritato il vantaggio per il gioco e l’agonismo messo in mostra.

Secondo tempo. Pronti via e la Forsempronese sigla la rete del 5-1 che si rivelerà fatale per il Gabicce Gradara che però non si scompone e con grande abnegazione cerca di rimanere in partita: al 6’ tap in vincente di Carburi su tiro di Andrea Magi (2002) non trattenuto dal portiere (5-2).

Ancora il Gabicce Gradara pericoloso al 16’ con un tiro deviato in angolo dal portiere di casa. Forti dell’uomo in più i padroni di casa macinano gioco e mettono sotto pressione il Gabicce Gradara ma al 33’ Carburi si procura un calcio di rigore che lui stesso trasforma con freddezza (5-3). Adesso il Gabicce Gradara ci crede e la Forsempronese sembra aver accusato il colpo. Al 40’ l’arbitro Ballarò sorvola incredibilmente su un fallo da espulsione di un giocatore della Forsempronese che avrebbe ristabilito la parità numerica ma purtroppo il metro del primo tempo non è lo stesso del secondo. Al 43’ il Gabicce Gradara si regala la speranza del pareggio in extremis, punizione di Andrea Magi (2002) che termina nel sacco: 5-4. Dopo sei minuti di recupero la partita termina con la vittoria meritata della Forsempronese ma con i complimenti ai ragazzi di Bartolini per non aver mai mollato.

Prossimo impegno a Gabicce sabato 18/12 alle ore 17.30 contro l’Atletico Gallo.

GABICCE GRADARA: Casali, Gaddoni (15’ st. Bani), Pelinku, Ugoccioni, Ferraro, Della Chiara, Magi Luca, Magi Andrea, Carburi, Ferretti (40’ pt. Shehu), Magi Andrea. All. Bartolini.