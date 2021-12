Fondi Pnrr, oltre 4 milioni di euro per strade provinciali in Alta Valmarecchia

Attualità

Incontro tra il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi e i sindaci delle aree interne per decidere i criteri di utilizzo dei fondi Pnrr destinati ai sette comuni dell'Alta Valmarecchia che ne fanno parte. Si tratta di 4.283.000 euro di fondi. "Saranno rifatti tappetini alle strade provinciali per circa 35 chilometri, a partire dalle realtà del territorio più remote." dice Santi. Gli interventi si svilupperanno tra il 2021 e il 2026 con definizione delle priorità tramite criteri tecnici. "Sulle aree interne insistono 150 km di strade provinciali. In questi ultimi due anni di impegno della provincia di Rimini sono state riasfaltate 77,470 km, pari al 51,64%. Con questi ulteriori interventi si arriverà al rinnovo del 74% delle strade provinciali dell'alta Valmarecchia con l'obiettivo, attraverso l'impiego di risorse proprie di arrivare al 100%. Forte sinergia coi Sindaci" conclude Santi "coi quali si condivide la strategia di qualificazione e sviluppo, col fine di combattere disservizi e il conseguente spopolamento dell'entroterra riminese."