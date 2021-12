Calcio C, per Beppe Magi duello per la panchina della Pistoiese con Giovanni Lopez

Sport

| 22:38 - 13 Dicembre 2021

Mister Beppe Magi.

E’ un duello tra Giovanni Lopez, ex tecnico di Lucchese e Viterbese, e Beppe Magi (classe 1971) per la successione a Giovani Sassarini esonerato dopo l’ultimo ko a Pescara dalla panchina della Pistoiese, penultima in classifica in serie C girone B (14 punti). Il ds del club arancione Stefano Stefanelli, ex Carpi e Vis Pesaro di cui è stato anche calciatore, ha contattato l’ex mister di Gubbio, Bassano, Ravenna e Samb, già promosso dalla D alla C per due volte con Gubbio e Maceratese (ha fatto i playoff con la Vis Pesaro in serie D): tra i due c’è un rapporto consolidato di stima e conoscenza che risale ai tempi in cui bomber Stefanelli giocava a Riccione, e Magi, smessi i panni di bomber (quattro stagioni a Cattolica, una a Santarcangelo e una a Misano), muoveva i primi passi da allenatore nella Perla Verde come allenatore della Juniores. Stefanelli ha raggiunto l’accordo economico e tecnico, in caso di salvezza sarà riconfermato. Ma anche Lopez ha buone chance e secondo il tam tam dovrebbe essere il prescelto. Vedremo.