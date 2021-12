Calcio Eccellenza, Victor San Marino: con Ambrosini ecco Carrer

Sport

Repubblica San Marino

| 20:01 - 13 Dicembre 2021

Il Victor San Marino piazza l'uno-due in attacco. Dopo Alex Ambrosini, ecco che il club del Titano (Eccellenza) tessera Alexander Carrer, attaccante italiano classe 2001, proveniente dal Vado (serie D) e nelle tre precedenti stagioni al Saluzzo (Eccellenza e due di serie D). Carrer, cresciuto nelle giovanili del Torino, può risultare utile a mister D’Amore giocando non solo come punta centrale ma anche come esterno offensivo sia sulla fascia destra che su quella sinistra. I dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori del Victor San Marino, dunque, accolgono con grande entusiasmo il neo biancazzurro Carrer con la speranza di raggiungere insieme tanti traguardi.