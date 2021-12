Come acquistare marijuana in modo legale

Attualità

18:27 - 13 Dicembre 2021

Se pensate che acquistare marijuana sia un atto sempre illegale vi state sbagliando, infatti, in base alle forme e al tipo di marijuana alla quale ci rivolgiamo, l’acquisto è assolutamente a norma di legge. Nel nostro testo vi spiegheremo nel dettaglio l’aspetto della legalità, e prima di andare ad affrontare l’argomento segnaliamo che è possibile acquistare marijuana legale su questo sito.



Differenza tra marijuana legale e marijuana non legale



Per spiegare al meglio la differenza, osserviamo per prima cosa che nella marijuana ci sono centinaia di cannabinoidi, il primo che è maggiormente presente è il cannabidiolo (CBD), il secondo che si trova in quantità minore è il tetraidrocannabinolo (THC). È proprio la presenza di questo secondo elemento a rendere illegale la sostanza, in quanto principale responsabile degli effetti psicotropi.



Per essere legale e quindi poterla acquistare a norma di legge, la marijuana legale deve avere una concentrazione di THC non superiore allo 0,5%. L’erba legale che è possibile acquistare deriva dalla cosiddetta cannabis sativa, che è l’unica in assoluto a presentare un basso livello di THC.



Da questo si può facilmente capire che, per essere certi di fare un acquisto giusto e nel rispetto della legge, ci si deve rivolgere a rivenditori che siano preparati e autorizzati alla vendita legale di questa erba.



I benefici della cannabis legale



Sono molti i benefici che si possono ottenere dall’utilizzo dell’erba legale, ecco quali sono:



Effetto rilassante: uno dei benefici che si ottiene è quello legato al rilassamento, in quanto il CBD presente ha un notevole effetto calmante.



Facilita il sonno: una giusta dose di erba legale ha un potente effetto positivo sul sonno, permettendo all’utilizzatore di avere una notte di riposo assolutamente piacevole.



Benefici sulla nausea: è stato scoperto negli ultimi anni che il CBD ha un effetto interessante anche situazioni particolari come la presenza in un soggetto di nausea e vomito, questo grazie alla proprietà antiemetiche che ha la sostanza. Diventa quindi un prodotto importante da somministrare anche a persone che si sottopongono a trattamenti chemioterapici.



Come riconoscere l’erba legale



Una delle domande che la gente spesso si pone è come fare per riconoscere l’erba legale quando ci poniamo davanti all’acquisto. Bene, la prima cosa da tenere in considerazione al momento della scelta è che nel nostro Paese la cannabis legale può essere venduta solo se è nei seguenti formati:



Prodotti alimentari.

Profumazioni varie, sia per il corpo che per gli ambienti.

Tessuti lavorati.

Bevande.

Infiorescenze oppure anche allo stato liquido.



Uno degli elementi cardine dell’erba legale è l’imballaggio con cui si presenta. Infatti, sulla confezione è necessario che si trovino indicati parametri ben precisi, ovvero deve essere indicato con estrema precisione quali siano le notizie in merito alla filiera, al distributore e in che percentuale il THC è presente nell’articolo che si sta acquistando.



Infine, cosa essenziale da sapere, è che su un prodotto a base di cannabis legale devono essere indicate anche tutte le informazioni riguardo a come si utilizza e quale sia il dosaggio giusto, il tutto al fine di comunicare all’acquirente quali siano i metodi di utilizzo migliori per ottenere maggiori effetti benefici.