Trading online: facciamo il punto sugli asset da monitorare per iniziare a investire oggi

| 18:14 - 13 Dicembre 2021

Trading online.

Le recenti notizie sulla diffusione della variante Omicron del virus Covid-19 hanno generato nervosismo sui mercati finanziari: difatti le ultime settimane sono state caratterizzati da un ritorno della volatilità su tutti gli indici internazionali e, anche se dal fronte sanitario giungono numerosi gli inviti alla calma -è ancora prematuro stabilire un'effettiva maggior pericolosità di questo ceppo rispetto a quelli isolati in precedenza-, il timore di nuove restrizioni preoccupa gli investitori. Fra gli analisti, tuttavia, c'è anche chi sostiene che un'eventuale recrudescenza della pandemia -ovviamente controllata- potrebbe indurre le Banche Centrali a prolungare le misure di stimolo proprio nel momento cruciale della loro scadenza naturale -la Fed ha già dato il via al tapering, mentre il PEPP in Europa dovrebbe terminare nel Marzo 2022- con effetti positivi sulle borse.



In questa situazione di incertezza vi è anche chi è riuscito a beneficiare dei repentini ribaltamenti di fronte della maggior parte degli asset: si tratta dei trader online che, giovandosi di questa ritrovata volatilità, hanno potuto sfruttare sia le correzioni sia i successivi rimbalzi tecnici. È opportuno specificare che non si fa riferimento ad un tipo di operatività adatta a tutti i profili di investitore, ma approfondendone il funzionamento anche un risparmiatore alle prime armi può imparare a costruire una strategia di breve termine. Ad esempio, Trading Online Wiki, sito particolarmente attivo in questo settore, ha elaborato una guida che parte dai rudimenti di tale disciplina, fino ad arrivare all'analisi delle metodologie con cui approcciare i mercati finanziari e degli asset più indicati per svilupparle.



Trading online: quali asset selezionare



L'attività di trading online si pone l'obiettivo di generare valore dalla vendita di un bene mobiliare, acquistato ad un prezzo inferiore rispetto a quello di realizzo. Ovviamente la natura dell'asset può variare a seconda delle tematiche su cui vuole specializzarsi lo speculatore: si possono trattare azioni, panieri di azioni o indici, valute, materie prime, fino alle più moderne criptocurrencies e ciascuna categoria di sottostanti presenta delle caratteristiche ben definite.



È noto che le azioni abbiano un rischio specifico che può essere eliminato negoziando un indice, che le valute, al contrario delle criptovalute, siano soggette a poca volatilità -almeno per ciò che concerne le coppie major-, o che determinate materie prime sviluppino un andamento dei prezzi stagionale.



Dallo scalping al trading multiday



Un aspetto che merita un approfondimento riguarda la tempistica di un'operazione in borsa ed il verso del trend in cui la stessa si evolve. Il trade di ingresso e di uscita riferito ad un particolare asset può essere implementato vendendo un sottostante, di cui si ipotizzi un deprezzamento, e successivamente ricoprendosi ad un prezzo inferiore: ciò è più comunemente noto come vendita allo scoperto e permette di sfruttare le tendenze al ribasso.



Inoltre la durata della negoziazione può variare da pochi secondi fino ad un lasso di tempo molto più esteso, un fattore che rileva la natura dell'investitore -scalper, trader intraday, trader multiday-. Nello specifico, un meccanismo utile a confrontarsi con qualsiasi time frame è rappresentato dalla leva finanziaria che, aumentando il controvalore di un'operazione, consente di aprire e chiudere un trade all'interno di una piccola oscillazione di prezzo.



La strumentazione del trader online



Naturalmente i risparmiatori, che decidano di attuare una strategia di breve termine, devono poter contare su una figura che sintetizzi tutta la strumentazione descritta. Il soggetto in questione è il broker online, la società che interfaccia gli investitori con il mercato di riferimento.



Nei servizi erogati dagli intermediari ai propri utenti, oltre alla negoziazione con leverage e short selling, è presente un'infrastruttura tecnologica costituita da grafici e tool per la gestione ordini: i primi servono a visualizzare e analizzare i prezzi dei vari sottostanti a catalogo, mentre gli altri permettono di impartire l'operatività con estrema rapidità.