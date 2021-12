DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Sasso Marconi

Sport

Rimini

| 14:19 - 22 Dicembre 2021

Diretta testuale Rimini Sasso Marconi.



RISULTATO: 0-0



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Pietrangeli, Cuccato, Haveri - Andreis, Greselin, Tonelli - Gabbianelli, Mencagli, Piscitella.

In panchina: Piretro, Panelli, Contessa, Tanasa, Pari, Ferrara, Tiraferri, Tomassini, Germinale.

All. Gaburro.

SASSO MARCONI (4-2-3-1): Auregli - Luccarini, Pedrelli, Serra, Biguzzi - Colarieti, Torelli - Errichiello, Monti, Testoni - Grazdhani.

In panchina: Genovese, Gobbi, Medi, Pederzani, Pralnti, Boriani, Saputo, Negri, Baietti.

All. Della Rocca.



ARBITRO: Casalini di Pontedera (Sbardella di Belluno e Giaretta di Bassano del Grappa).

RETI:

AMMONITI: Pietrangeli

ESPULSI:

NOTE: Spettatori mille circa. Angoli: 0-1



Inizio gara ore 14.30

Nel Rimini in panchina Tanasa e Panella (in diffida, preservati in vista delle prossime partite), al centro della difesa Cuccato e Pietrangeli, a centrocampo rientra Andreis. Rimini in maglia a scacchi biancorossa, Sasso Marconi in maglia gialla. La squadra di Gaburro attacca da sinistra verso destra.

6' Triangolo in area del Sasso Marconi, ma l'azione sfuma con palla a lato.

7' Punizione di Torelli dai 20 metri, abbondantemente alta sulla traversa.

Il Rimini fatica a prendere in mano le redini del match, il Sasso Marconi si difende con ordine. Portieri inoperosi per i primi 15 minuti.

Mezzolara - Sammarese 1-1