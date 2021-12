DIRETTA TESTUALE Calcio D Seravezza - Rimini 0-0

Sport

Rimini

| 15:12 - 18 Dicembre 2021

Diretta testuale Seravezza - Rimini.



Seravezza - Rimini 0-0



SERAVEZZA (4-3-1-2): Lagomarsini - Cavalli, Zanoli, Maccabruni, Diana - Bedini, Vietina, Bortoletti - Saporiti - Benedetti, Rodriguez.

In panchina: Sacchelli, Vignozzi, Magistrelli, Fantini, Mancino, Maffei, Turco, Da Pozzo, Marchini.

All. Incerti

RIMINI (4-3-1-2): Marietta - Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Haveri - Greselin, Tanasa, Tonelli - Gabbianelli - Mencagli, Ferrara.

In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Pari, Kamara, Isaia, Andreis, Pecci, Germinale.

All. Gaburro.



ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia

RETI:

AMMONITI: Bedini, Rodriguez, Tonelli.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 2'pt.



Inizio gara ore 14.30



PARTITI!



6' Imbucata centrale di Lo Duca verso Mencagli, Lagomarsini in uscita fa sua la sfera.



10' Il primo ammonito della gara è il centrocampista Bedini.



11' Azione insistita del Rimini, sugli sviluppi di un calcio di punizione, che si conclude con un tiro di Ferrara a lato. L'attaccante del Rimini chiede una deviazione, ma si riparte con una rimessa dal fondo.



12' Bel fraseggio del Rimini in questo avvio di gara. Biancorossi molto attivi sul versante sinistro con Haveri e Ferrara



Forlì - Mezzolara 1-0, Sammaurese - Borgo San Donnino 1-0



15' Tiro da distanza siderale di Saporiti, palla abbondantemente fuori.



17' Cross di Haveri da sinistra, chiusura decisiva della difesa toscana all'altezza del primo palo. Palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, l'arbitro fischia un fallo in attacco. Si riparte dalla punizione calciata dal portiere Lagomarsini.



19' Seravezza pericoloso: su un lancio dalle retrovie, Rodriguez gira al volo e manda il pallone a lato.



Sasso Marconi - Aglianese 0-1



23' Il Rimini reclama un rigore per atterramento di Lo Duca in area. L'arbitro era però molto vicino all'azione.



24' Tonelli lancia Ferrara, Lagomarsini esce fino al limite dell'area per sventare la minaccia.



Progresso - Ravenna 1-0



32' Rodriguez ammonito per un intervento scorretto su Tanasa.



33' Corner per il Seravezza, Vietina calcia a botta sicura, salva Tanasa sulla linea.



34' Ancora il Seravezza! Ripartenza sull'asse Rodriguez-Benedetti, l'attaccante entra in area e calcia sul primo palo, Marietta fa buona guardia e devia in corner.



35' MARIETTA SALVA! Cross dal calcio d'angolo, colpo di testa di Bortoletti, ma Marietta si supera e salva il risultato.



Lentigione - Alcione Milano 1-0, Progresso - Ravenna 1-1



42' Rodriguez perde un palla sanguinosa sulla propria trequarti, Tonelli si invola, ma viene chiuso da Maccabruni, fin qui tra i migliori.



43' Azione personale di Gabbianelli, che parte dalla trequarti e arriva al limite dell'area. Il tiro mancino viene deviato in corner da un difensore. Imprecisa la battuta dalla bandierina di Gabbianelli, libera Benini.