Rimini-Sasso Marconi 3-0. Tomassini: 'La cosa importante è che diamo continuità'

Sport

Rimini

| 18:40 - 22 Dicembre 2021

Mencagli supera Auregli (foto Venturini).

Simone Tomassini ha segnato la sua quinta rete della stagione ancora partendo dalla panchina (due reti le ha realizzate da titolare). “Non è semplice entrare dalla panchina non è semplice, devi riuscire ad entrare subito nel meccanismo della partita, di capire il momento. Cerco di fare il possibile nei frangenti che ho a disposizione, poi il gol può arrivare o non arrivare. L’importante è esserci. La mia rete è stata importante, siamo andati sul 2-0, ci ha dato la possibilità di stare tranquilli; abbiamo avuto altre occasioni e credo che il 3-0 ci vada stretto. E’ una grande vittoria, diamo continuità e questo successo ci permette di trascorrere delle buone feste”. Ha sfiorato anche il raddoppio su punizione: “Ho calciato bene, non sono stato molto fortunato: la palla ha preso il palo ed è uscita. Capita. Ci alleniamo sempre nel fine settimana sulle punizioni e spesso mi va dentro”.

Esordio per il difensore Luca Tiraferri, classe 2003: “E’ stato molto emozionante, sinceramente non pensavo di entrare e per questo ringrazio il mister. Guardando la partita penso che la siamo meritata, è stata una bella partita. Per me è un sogno che si realizza perché da cinque anni faccio parte del settore giovanile del Rimini e quindi ho sempre sperato di allenarmi con la prima squadra come accade da qualche tempo”.