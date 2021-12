Rimini-Sasso Marconi 3-0. Gaburro: 'La dimostrazione che il gruppo è forte. Ottima la ripresa, morbidi sull'1-0''

Sport

Rimini

| 18:16 - 22 Dicembre 2021

Marco Gaburro (foto Venturini).

Il Rimini festeggia un bel Natale: vince 3-0 col Sasso Marconi mentre il Lentigione viene acciuffato nel recupero a Carpi da una rete di Boccaccini (2-3) e ritorna a -3.



“Guardiamo in casa nostra e la notizia migliore è che il Rimini abbia fatto bottino pieno. Per gli altri risultati penso che in questo momento sia un’altalena: il divario ora si accorcia, ora si allunga. E’ fisiologico - sottolinea il tecnico del Rimini Marco Gaburro - . L’importante è trovare conferme e avere la consapevolezza della nostra forza e oggi la risposta è stata importante. Ho lasciato i diffidati in panchina (Tanasa, Panelli e Germinale) in vista dell'ltima sfida del girone di andata contro il Lentigione del 9 gennaio – il recupero a Ghiviborgo è stato spostato dal 5 al 12 gennaio quando si giocherà anche Fanfulla-Lentigione - . I ragazzi che sono stati in panchina hanno capito, chi ha giocato ha dato il meglio a testimonianza che il gruppo è forte. Ero un po’ arrabbiato alla fine del primo tempo, siamo stati un po’ morbidi in certi momenti sull’1-0, avevamo troppa sicurezza nel gestire la partita e non va bene col rischio che si potesse riaprire, eravamo in una giornata tale in cui non dovevamo assolutamente complicarci la vita. Nel secondo tempo, invece, abbiamo fatto molto bene, abbiamo segnato subito i gol, la gestione dell’ultima mezzora è stata ottima e si sarebbe potuto dilagare. La cosa importante è non mollare mai nel ritmo, nella voglia di non far giocare gli altri, nel non far l’avversario. Se in qualche ripartenza non siamo stati così lucidi nel finale, è Natale e glielo perdoniamo”.



Il tecnico si gode i suoi attaccanti. “Noi abbiamo dei forti attaccanti, non dimentichiamo che oggi non è entrato Germinale che a Seravezza ha fatto 35 minuti di altissimo livello. La difficoltà e la bravura nostra è tenerli tutti vivi e non sempre è facile. Tomassini è un ragazzo intelligente, capisce il momento, si allena meglio che in estate e si fa trovare pronto: oggi ha fatto un gol pesante perché ha fatto il gol del 2-0”.



Chiusura con gli auguri. “Faccio gli auguri a tutti da parte di tutto lo staff tecnico a voi, ai membri della società, al presidente, ai tifosi che ci stanno vicini. Anche oggi non era così scontato vedere un pubblico così numeroso in curva e sentire una tribuna così. Penso che la piazza di Rimini si stia scaldando, merito dei ragazzi. Ben venga un Natale sereno a casa con le famiglie anche perché al rientro ci aspetta un gennaio bello tosto”.