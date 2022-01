Rimini Calcio, Gaburro: 'Non pensare al Lentigione, testa al Ghivizzano e basta. Match delicato'

Sport

Rimini

| 14:45 - 18 Gennaio 2022

Marco Gaburro in conferenza stampa.

A distanza di quasi un mese dall'ultima partita, il Rimini ritorna in campo mercoledì sul campo del Ghiviborgo – ultimo della classe come il borgo San Donnino che però ha giocato una gara in più- per poi affrontare il Lentigione – sempre in trasferta – domenica nel secondo recupero (sarà l'ultima partita di andata). Sono 20 i gioactori convocati: mancano Panelli (diffidato), Pecci, Haveri (accacciato), Isaia mentre c'è il nuovo arrivato Deratti. Quanto alla formazione la unica novità certa sarà Contessa al posto di Haveri, dovrebbe rientrare Carboni al centro della difesa ed essere del match anche Tanasa (diffidato).

Il tecnico Gaburro commenta: “Finalmente si torna a giocare e lo facciamo contro un avversario da prendere con le pinze ; dopo il cambio di tecnico, infatti, ha fatto un paio di risultati importanti, cerca di far partire l'azione dalle retrovie, ha ritoccato la rosa e sul suo campo, che non permette una veloce circolazione della palla, sa farsi valere. E poi ci sono le incognite legate al lungo stop, ma quelle valgono per tutti”.

Con quanti punti di vantaggio conta di affrontare il Lentigione domenica?

“La classifica non si guarda con più di un girone da giocare né si può dire che il successo del Lentigione sull'Aglianese ci metta maggiore pressione. Noi dobbiamo tenere il nostro passo, la vera sfida per noi sarà confermare la media punti dell'andata, la stessa cosa vale per il Ravenna e per il Lentigione. La differenza la farà chi riuscirà a mantenere il passo nel ritorno. Non sto allora a pensare a quanti punti avrò domenica di vantaggio, penso che ho una partita delicata e dobbiamo fare punti e basta”.

ste.fe.