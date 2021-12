Rimini Calcio, mercoledì l'addio al 2021: al Neri c'è da battere il Sasso Marconi

Sport

| 14:22 - 21 Dicembre 2021

Marco Gaburro.

Ultima partita dell'anno mercoledì al Romeo Neri contro il Sasso Marconi (20 punti contro i 39 dei biancorossi) dopo il pareggio senza reti sul campo del Seravezza. Mister Gaburro non ha ancora disponibile il difensore Carbini e out c'è anche Kamara mentre recupera Tomassini e Piscitella in attacco.

“Noi vaniamo da un pareggio in trasferta che in sé può essere accettato, ma va inserito in un contesto di risultati periodico quindi la partita di domani è molto importante perché va attaccata al risultato di sabato - dice il tecnico del Rimini – Affrontiamo una squadra con una buona classifica in relazione al suo obiettivo, per certi versi imprevedibile: ha fatto più punti nella prima parte del guirone, ma nelle ultime cinque partite ha vinto una volta sola sul campo difficile del Real Forte Querceta. Cambia spesso modulo e interpreti: quattro-cinque giocatori sono sempre presenti, gli altri ruotano. Ha buina idea di aggressione, ha freschezza di gamba negli ultimi 30 metri”.

Come sta il Rimini?

“E' tornato un po’ deluso perché non è riuscito a fare i tre punti, perché quando si è abitua a farli spesso, quando non succede non si vive mai in maniera positiva. Ed è un bene che sia così. Siamo concentrati su questa partita sapendo che pesa moltissimo in vsita della sia sulla sosta, che sul bilancio di questa ultima parte di stagione, sia sulla ripresa del campionato in vista dello scontro diretto contro il Lentigione”.

Come procederà il lavoro nella sosta?

“Si staccherà soprattutto nel periodo di Natale, lavoreremo il 28, 29 e 30 con doppie sedute. Riposeremo il 31 e l’1 e ricominceremo a lavorare subito dopo”.