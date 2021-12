Maurizio Stecca ricoverato per Covid: "Ho cominciato il Match più difficile della mia vita"

Attualità

Rimini

17:47 - 13 Dicembre 2021

L’ex campione olimpico di Boxe in ospedale.

Maurizio Stecca, l’ex campione olimpico di boxe, è ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso col Covid. A darne notizia è stato lui stesso con un post pubblicato oggi su Facebook. “Buongiorno Amici e Fan ho cominciato il Match più difficile della mia vita contro il mio avversa-rio chiamato Covid, anche dopo aver fatto la seconda dose ed ero pronto per la terza, non lo so quante riprese ci saranno da fare sicuramente tante, io abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò' mai a questo maledetto avversario. Ciao a amici e Fan”.