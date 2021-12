Auto e moto a tutta velocità su via Santa Cristina, a Rimini. LA SEGNALAZIONE

Attualità

Rimini

| 17:33 - 13 Dicembre 2021

Via Santa Cristina a Rimini.

Automobili e motori che sfrecciano su via Santa Cristina a Rimini, nel tratto all'altezza del ristorante "I crinali", a velocità sostenuta e sopra i limiti, nonostante la presenza di fermate dell'autobus. Arriva alla notsra redazione la segnalazione da parte dei residenti che, in zona, lamentano una costante situazione di pericolo per se stessi e per i bambini (che utilizzano l'autobus per fare ritorno a casa). "Tutte le mattine che portiamo i bambini con l'auto rischiamo l'incidente. Tra le 8 e le 9 ci sono mezzi che sfrecciano, usando la via come se fosse un circuito di Formula 1. Ogni tanto nel tratto in discesa c'è un'auto ribaltata", spiega uno dei residenti, che ha inviato una segnalazione alla nostra redazione. "Ci sono auto che sorpassano gli autobus a tutta velocità e rischiano di andare contro ad altre auto", prosegue. I cittadini hanno effettuato più di una segnalazione, chiedendo un maggior presidio della Polizia Municipale, o in alternativa l'installazione di rallentatori e l'utilizzo di autovelox. Lo scorso 18 settembre dagli uffici della Polizia Municipale è arrivata risposta, con l'effettuata segnalazione all'ufficio competente del comune di Rimini. Ma ancora oggi, lamentano i cittadini, non ci sono stati interventi concreti.