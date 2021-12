Covid San Marino: in settimana 375 nuovi casi a fronte di 2639 tamponi eseguiti

Attualità

| 17:13 - 13 Dicembre 2021

Covid San Marino, i dati del 13 dicembre 2021.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento delle infezioni da COVID-19 e l’andamento della campagna vaccinale, a San Marino, registrati nell’ultima settimana dal 6 al 12 dicembre 2021. Sono 375 i nuovi casi di positività al virus a fronte di 2.639 tamponi eseguiti. 528 i positivi attivi.

Sono 14 le persone ricoverate in Ospedale, di cui 4 in Terapia Intensiva e 6 nelle stanze di isolamento, mentre sono 514 le persone seguite a livello domiciliare. Sono inoltre 224 le persone in quarantena domiciliare.

Sono stati trasferiti in Ospedale, per motivi organizzativi e precauzionali, anche tre ospiti della RSA alla Fiorina, positivi al SARS-CoV-2.

Il tasso di positività su base settimanale è pari al 14,21%, 202 le guarigioni e 11 i ricoveri (di cui 3 in Terapia Intensiva).

Nello stesso periodo del 2020 (settimana dal 7 al 13 dicembre 2020) a fronte di 147 nuovi casi rilevati, i ricoverati erano 23 (di cui 6 in Terapia Intensiva).



Campagna vaccinale antiCOVID

Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 55.229 di cui 23.372 persone vaccinate con la prima dose e 25.375 con la seconda dose o con la dose unica e 6.482 con la dose di richiamo (booster). Il 51,3% dei vaccinati sono femmine e il 48,7% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione primario l’83,92% della popolazione vaccinabile residente.