Cattolica, esce per una passeggiata e non fa più ritorno: scomparsa un’anziana del posto

| 16:45 - 13 Dicembre 2021

La signora scomparsa, Emilia Magrini.

Si è allontanata dalla sua abitazione di Cattolica ieri, domenica 12 dicembre, verso le 13 e 30, e non ha fatto ritorno più a casa. C’è apprensione tra i familiari e i conoscenti di un'anziana, di nome Emilia Magrini di anni 87, che è uscita per una passeggiata partendo da via Longo, dove non è più tornata. La signora purtroppo soffre della sindrome di Alzheimer. Subito si è attivato il tam tam sui social da parte dei parenti che hanno lanciato il disperato appello. Sono state avvisate anche le Forze dell’Ordine che sono alla ricerca della donna. Cresce purtroppo la preoccupazione per le sorti dell’anziana, che forse potrebbe non essere sopravvissuta alle rigide temperature della notte.