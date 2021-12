Il 21 dicembre al Multiplex Cinema Giometti di Riccione la prima nazionale di SIC, il film diretto da Alice Filippi

Eventi

Riccione

| 15:35 - 13 Dicembre 2021

Sic in anteprima al Cinepalace di Riccione.

Uscirà nelle sale di tutta Italia solo il 28 e il 29 dicembre, SIC, l’atteso docufilm Sky Original diretto da Alice Filippi realizzato a dieci anni dalla prematura scomparsa di Marco Simoncelli, ma sarà Riccione a ospitare martedì 21 dicembre alle ore 21:30 la prima nazionale, con una serata evento al Multiplex Giometti Cinema per celebrare l’indimenticato campione della MotoGP.



All’evento, organizzato dai produttori Sky, Fremantle Italy, Mowe, Nexo Digital e Giometti Cinema in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con il supporto del Comune di Riccione e di APT Servizi, parteciperanno i protagonisti del docufilm e, insieme a loro, tanti personaggi di spicco del mondo del motorsport, che si ritroveranno così nella terra in cui Simoncelli ha vissuto e che ospita la Fondazione a lui dedicata, impegnata da anni nella promozione di progetti di solidarietà e cooperazione a favore dei soggetti svantaggiati, mantenendo così vivo l’impegno di attenzione verso i più deboli che “SuperSic” ha sempre affiancato alla carriera di pilota.



Giometti Cinema devolverà alla Fondazione Marco Simoncelli Onlus 58 un euro per ogni biglietto venduto sia per la serata del 21 dicembre che per le uscite cinema del 28 e 29 dicembre.



I produttori di SIC, inoltre, hanno donato alla Fondazione gran parte il materiale scenico usato nel film – riproduzioni autentiche di tute, caschi, guanti, stivali – che verrà messo all’asta da Charity Stars da gennaio in poi e il cui ricavato verrà devoluto alle opere di beneficienza della Fondazione.



PRIMA NAZIONALE SIC

Riccione, 21 dicembre ore 21.30

Multiplex Cinema Giometti – Viale Virgilio, 19

Per informazioni e prevendite biglietti: www.giometticinema.com