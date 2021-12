Tanti i mercatini per Natale nei quartieri di Riccione

Attualità

15:09 - 13 Dicembre 2021

Il tempo stringe ed è ora di dare l'avvio alla strenna di Natale perfetta. La città di Riccione è attrezzata anche per dare l'opportunità a turisti e residenti di scegliere il regalo giusto, magari confezionato a mano, per ognuno. Tanti i mercatini nei quartieri di Riccione che coinvolgono attivamente i comitati d'area. Già partito da fine novembre andrà avanti fino a gennaio il mercatino di creatori dell’ingegno e degli hobbisti denominato “Natale avventura” presso il Parco Cicchetti (viale Maurizio Bufalini, all'interno dello spazio gestito da San Marino Adventures) nei giorni 12-19 dicembre e 6 gennaio 2022, dalle 10 alle 20, con la partecipazione di 20 espositori. Un appuntamento da non perdere in una bellissima cornice verde e naturale nel cuore di Riccione a due passi da viale Ceccarini.



Il 18 e il 23 dicembre si terrà il mercatino "Natale nel Borgo", in piazza Parri e in piazzetta Matteotti, con il patrocinio del Comune di Riccione. Una mostra mercato ad ingresso libero dove oltre agli espositori a tema natalizio saranno organizzati anche laboratori creativi per bambini e si esibiranno artisti di strada per allietare con allegre performance turisti e residenti. Non mancheranno inoltre le tradizioni caldarroste e la presenza di Babbo Natale a disposizione di tutti i bimbi per una foto ricordo.



L'associazione Riccione Alba ha organizzato il mercatino "Natale ai Giardini" nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio 2022. La mostra mercato si terrà in viale Cilea e Giardini dell'Alba con 15 espositori dalle 9 del mattino per tutti il giorno. Un'occasione per cercare il ricordo più bello durante una piacevole passeggiata a cavallo dell'anno che va e l'anno nuovo che arriva.