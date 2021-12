Controlli sulle nuove disposizioni governative relative al green pass: 25 sanzioni e una denuncia

Attualità

Rimini

| 14:51 - 13 Dicembre 2021

Controlli green pass in provincia.

Le verifiche effettuate nell’ambito del piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli sulla effettiva osservanza delle disposizioni governative sul green pass non hanno fatto registrare particolari criticità nella loro prima settimana di applicazione.

Piano provinciale che in attuazione delle misure urgenti introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali riguarda, in particolare, i seguenti ambiti: spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche.

Ambiti che, relativamente a questa provincia, hanno fatto registrare 2857 persone sottoposte al controllo del green pass, di cui 25 sanzionate, controllate e sanzionate 32 persone per assenza di mascherina, 467 sono stati gli esercizi pubblici sottoposti a controllo, di cui 12 hanno subito sanzioni per mancato rispetto delle disposizioni anti Covid. Infine una persona è stata denunciata poiché si è allontanata dalla propria abitazione nonostante fosse in quarantena poiché positiva al covid – 19.

I controlli, che proseguiranno serrati sull’intero territorio provinciale - in particolare alle fermate degli autobus, alle stazioni ferroviarie e agli esercizi pubblici -, vedono impegnate tutte le Forze di Polizia, ivi comprese le specialità (Forestale, Stradale, Ferroviaria, etc.), con il fondamentale coinvolgimento delle Polizie Locali.

Obiettivo degli accertamenti è – come sempre – di contrastare con efficacia il diffondersi del virus che continua a far registrare anche in questa provincia un incremento che impone la massima attenzione e il più rigoroso rispetto delle disposizioni in vigore.