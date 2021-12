Bellaria, entrambe le cameriere senza vaccino e senza tampone: sanzionato locale

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:27 - 13 Dicembre 2021

Cameriere senza green pass, locale sanzionato.

La Polizia Municipale, come indicato anche dall’ordinanza del Questore di Rimini in tema di politiche anti Covid-19, è impegnata in un’attività quotidiana, a mezzo di una pattuglia dedicata, alternando i locali e le persone sottoposte a controllo.

E’ in questo contesto che, in una delle scorse mattinate, presso uno dei pubblici esercizi di Bellaria Igea Marina controllati entrambe le cameriere in servizio si sono rivelate non in possesso di certificato vaccinale, né di esito di tampone negativo come previsto dalle normative. Tutti gli interessati saranno quindi soggetti alle sanzioni previste dalla normativa.

“Cerchiamo di muoverci sul territorio con spirito collaborativo”, le parole del Comandante Achille Zechini, “invitando titolari e dipendenti al rispetto rigoroso delle normative, intervenendo in caso di conclamata violazione e fornendo indicazioni utili laddove vi sia mancata comprensione o errata interpretazione delle normative. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni.”