Rimini: tentano di rubare cavi di rame all’interno di un’azienda, arrestati due 21enni

| 13:46 - 13 Dicembre 2021

In manette due 21enni.

Sono stati arrestati per furto aggravato due giovani 21enni, un riminese e un giovane di origini rumene, entrambi con precedenti.

I due, nella serata di domenica 12 dicembre, dopo aver forzato una porta d’ingresso, si sono introdotti all’interno di una azienda d’impianti elettrici industriali a Rimini, riuscendo a impossessarsi di cavi di rame e altro materiale da lavoro. Hanno però fatto scattare il sistema d’allarme e immediatamente sono giunti sul posto i carabinieri. I due hanno tentato una breve fuga, ma sono stati bloccati dai militari e tratti in arresto. Il materiale sottratto è stato restituito al proprietario della ditta.

Dopo la convalida dell’ arresto, i 21enni sono stati posti in libertà in attesa del processo fissato in data da destinarsi.