Qualità della vita: Rimini perde sette posizioni

| 12:48 - 13 Dicembre 2021

Rimini perde posizioni nella classifica sulla qualità della vita e finisce al 43° posto tra le provincie italiane, contro il 36esimo che aveva nella rilevazione precedente. Il monitoraggio è quello realizzato annualmente da Il Sole 24 Ore, che fotografa i vari indicatori di vivibilità delle città del nostro Paese e dei rispettivi circondari. Sono tutte in discesa, seppur ancora nei primi 45 posti, le province dell'Emilia-Romagna. Secondo l'indagine pubblicata oggi dal quotidiano, Bologna scende di cinque posizioni, attestandosi al sesto posto a livello nazionale; Parma di quattro, scivolando al 12esimo; Reggio Emilia di due e ora è 19esima, Modena di nove e ora è al 24esimo posto. Ravenna, coi cinque punti in meno quest'anno è 27sima, Piacenza (-14) 38esima, Forlì-Cesena, che perde appunto 26 posizioni, scivola al 40esimo posto, Ferrara (-11). Per quanto riguarda una new entry tra gli indici inseriti quest'anno, quello del benessere delle donne, sono quattro le province emiliano-romagnole che si piazzano nei primi venti posti. Ferrara è ottava, Bologna decima, Ravenna 13esima e Modena ventesima. Seguono Forlì-Cesena (22esima), Reggio Emilia (36esima), Rimini (55esima), Parma (60sima) e Piacenza 69esima. Tra i 12 indicatori di questo indice, il tasso di occupazione femminile (su 20-64enni) incorona Bologna prima a livello nazionale, quello di occupazione giovanile (15-29 anni) premia Ferrara, che è terza. Quanto invece alle amministratrici comunali donne, a livello nazionale a svettare è Ravenna. L'indicatore sulle violenze sessuali, che conta le denunce ogni 100.000 abitanti, infine, vede Parma 105esima.