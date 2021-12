Rimini, cerimonia di tumulazione di Franco Leoni Lautizi, sopravvissuto alla strage di Marzabotto

Attualità

Rimini

| 11:58 - 13 Dicembre 2021

Cimitero di Rimini.

Si terrà martedì 14 dicembre 2021, alle 10,30, presso il Cimitero monumentale e civico di Rimini accompagnato dall’affetto dei suoi cari, degli amici e con gli interventi della Vice Sindaco del Comune di Rimini Chiara Bellini, del Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza, del Vescovo di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi, del Vice Presidente Nazionale Michele Corcio e del Segretario Generale Roberto Serio dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), del Dirigente Scolastico dell’ IC Alighieri di Rimini Emanuele Pirrottina, la cerimonia di tumulazione delle ceneri di Franco Leoni Lautizi, testimone d’eccezione della strage di Marzabotto.



Verranno inoltre letti dalla Presidente Regionale ANVCG Emilia-Romagna e Presidente della Sezione provinciale di Rimini Marialuisa Cenci i messaggi arrivati dalla Presidente dell’Assemblea Legislativa Emilia-Romagna Emma Petitti, dell’Ambasciatore di Germania in Italia Viktor Elbling e del suo Capo Ufficio Culturale Annette Walter che per sopraggiunti impegni istituzionali non potranno intervenire.



Franco Leoni Lautizi aveva sei anni quando nell’autunno del 1944 vide morire davanti a sé la nonna e la madre incinta, che era riuscita salvarlo proteggendolo col proprio corpo dai nazisti che in quei giorni sterminarono i civili nelle montagne sull'Appennino bolognese.

Lui stesso rimase ferito dalle mitragliate tedesche, ma riuscì a sopravvivere miracolosamente. Come Consigliere dell’Associazione ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra) – Sezione provinciale di Rimini ha incontrato negli anni migliaia di studenti e cittadini per raccontare la sua storia e portare il suo messaggio di pace e di speranza.



Tra i suoi ultimi incontri pubblici il 10 febbraio 2020 ha partecipato all’Arsenale della Pace di Torino alla Terza Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo dialogando con giovani e adulti sul tema “E’ tempo di pace”.

La sua storia ha ispirato il film di Giorgio Diritti “L’uomo che verrà” (Italia 2009), il cd “La vita in un cammino”, un racconto dello scrittore Rodolfo Tabasso (2020) e il libro autobiografico “Ti racconto Marzabotto” di Daniele Susini (ed. De-Agostini 2022). In memoria del sacrificio della mamma per proteggerlo ha scritto la poesia “Mia Madre” affissa dal Comune di Marzabotto all’inizio del sentiero della memoria di Cà Dorino, che porta al rifugio di Monte Sole.



Le spoglie di Franco Leoni Lautizi, improvvisamente scomparso il 17 aprile 2021, riposeranno nell’ossario-cinerario n.11 Fila - II nel Famedio di ponente al cimitero monumentale e civico di Rimini.



L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e la famiglia Leoni Lautizi ringraziano con gratitudine il Comune di Rimini per la preziosa collaborazione nel ricordare un suo concittadino che tanto si è speso per la comunità riminese per diffondere oltre la memoria storica dell’efferatezza della guerra, un potente monito alla non violenza e al perdono.

“Un giorno la vita mi ha colpito così forte, che mi ha insegnato a resistere” (Franco Leoni Lautizi)