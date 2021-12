Giochi, dolci e pensierini natalizi per i bambini ricoverati, una raccolta della Proloco di Miramare

Attualità

11:48 - 13 Dicembre 2021

Giocattoli, dolci, sorprese natalizie per i piccoli pazienti del Reparto di Pediatria Oncologica infantile dell'ospedale di Rimini. Una raccolta organizzata dalla Pro Loco di Miramare. "Un pensiero per l'imminente festività che trascorreranno lontani dalle loro famiglie" dicono i promotori ""Facciamo un appello a tutti affinchè si possa dare loro, un piccolo contributo di felicità. No denaro, ma solo giochi, panettoni". La raccolta è attiva da oggi, lunedì 13 dicembre, fino a mercoledì 22 dicembre presso la Pro Loco di Miramare in viale Oliveti 60 tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.