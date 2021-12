Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:41 - 13 Dicembre 2021

Skatepark.

Ultimati i lavori allo skatepark del Centro culturale Kas8 Factory di Bellaria Igea Marina, dove sono state installate due nuove rampe e sono state sistemate quelle già esistenti, in un intervento da circa 30.000 euro. Una risorsa in più che rinnova l'impegno dell'Amministrazione sul fronte delle politiche giovanili, per un divertimento sano e all'aria aperta al servizio di tutti i ragazzi che vivono la struttura di via Ravenna 75 ed i suoi spazi esterni.