Concerto di Natale a Cattolica con la Toscanini Next, tra cinema, tango e valzer

Eventi

Cattolica

| 11:31 - 13 Dicembre 2021

La Toscanini Next - Foto Luca Pezzani.

Sabato 18 dicembre il Teatro della Regina di Cattolica (ore 21.15) ospita il tradizionale Concerto di Natale che offrirà un medley delle musiche più amate ed emozionanti, dalle colonne sonore dei classici cinematografici, passando dal tango di Piazzolla ai valzer di Strauss, per lasciarsi avvolgere dalla magica atmosfera delle feste.



La Toscanini Next è un progetto innovativo de La Toscanini, realizzato in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione Emilia-Romagna. Nata per dare un’opportunità di lavoro ai giovani, è un’orchestra formata da musicisti under 35, frutto di un percorso di Alta Formazione che si fonde e si completa con un'attività concertistica professionale. L’interazione e la commistione tra generi e stili sono le caratteristiche della sua attività. Quattro i repertori musicali di riferimento: sinfonico-operistico rivisitato in chiave pop/rock (rielaborazioni/trascrizioni dal pop e rock d’autore); incidental music (adattamento di musica per danza e prosa, musical, cabaret); global music (arrangiamento di repertori quali Tango, Swing, Klezmer, tradizioni popolari); soundtrack (colonne sonore, musica per arti visive, games, cortometraggi, docufilm). La Toscanini Next porta la musica nelle piazze, nei luoghi della cultura e della memoria e nelle periferie cittadine non usuali a trasformarsi in sale da concerto per entrare nel tessuto connettivo del territorio e avvicinarsi al pubblico.



Roger Catino

Si è diplomato al Conservatorio “A. Boito” di Parma in timpani e strumenti a percussione, composizione e direzione d’orchestra nella quale si è perfezionato all’Accademia Superiore Pescarese con Donato Renzetti. In seguito si è affermato ai concorsi internazionali di composizione Days of percussion (2004) e Città di Barletta (2005). Dal 1996 collabora con i principali enti lirici e sinfonici italiani e con i Percussionisti della RAI e i Percussionisti della Scala. Con La Toscanini ha ideato il progetto didattico È il nostro tempo! Integrazione a ritmo di musica; dal 2020 è docente, arrangiatore e direttore de La Toscanini Next con cui l’estate scorsa è stato protagonista di trenta concerti nelle principali piazze dell’Emilia-Romagna.