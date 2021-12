Da Fano e Città di Castello i volontari della Protezione Civile a lezione ad Oltremare

Attualità

Riccione

11:26 - 13 Dicembre 2021

I partecipanti al workshop.

Provare a scoprire alcuni dei segreti di addestramento dei dolphin trainers di Oltremare per applicarli poi nel rapporto di fiducia e rispetto, con il proprio cane.

Il parco Oltremare di Riccione ha organizzato nei giorni scorsi un nuovo progetto, il primo e unico in Italia di questo tipo, in collaborazione con il formatore cinofilo Davide Marinelli di AlfaDog Training Academy. AlfaDog Training Academy è un centro di formazione cinofila professionale che opera sia in Italia che all'estero da 20 anni.

I trainers del parco Oltremare interagiscono con i tursiopi ospiti del parco, utilizzando tecniche di addestramento e strategie di gestione, basate sulla collaborazione con l'animale e nel massimo rispetto del suo benessere. Queste tecniche possono essere applicate con ogni specie animale, adattandole di volta in volta alle caratteristiche specie-specifiche e ad ogni individuo, con lo scopo di esaltarne peculiarità e unicità. Tra le specie che possono facilmente beneficiare di questo approccio collaborativo e rispettoso c'è sicuramente il cane, simbolo per eccellenza dell'interazione tra uomo e animale.

Nel percorso organizzato da Oltremare i partecipanti hanno scoperto i cardini dell'interazione uomo-delfino, basata su tecniche focalizzate sul rinforzo positivo, e la loro applicazione diretta nel training quotidiano, accompagnati da Gianni Bucci, trainer professionista di Oltremare.



Al parco sono arrivati una decina di partecipanti, molti di loro addirittura volontari della Protezione Civile di Fano e di Città di Castello. Presenti semplici uditori ma anche binomi, cioè veri appassionati che con il proprio cane sono arrivati a Oltremare per un'esperienza formativa teorica e pratica. I cani partecipanti hanno tenuto infatti delle sessioni di addestramento, guidati passo dopo passo dal formatore cinofilo Marinelli.

Il workshop è valido come aggiornamento per i certificati FCC ITALIA, organismo nazionale di certificazione che opera esclusivamente nel settore cinofilo.