Al Presepe di Sabbia di Rimini una visita speciale: 30 anziani ospiti di Quisisana

Attualità

Rimini

| 11:21 - 13 Dicembre 2021

Gli ospiti in visita al Presepe di Sabbia.

Speciale visita privata per gli ospiti di Quisisana Rimini al Presepe di Sabbia. Circa 30 gli anziani presenti che hanno avuto la possibilità di ascoltare dalla viva voce degli artisti, tutto il percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera. Gli ospiti hanno anche poi posto diverse domande ai realizzatori del Presepe commentando positivamente tutta l’opera.



La gita degli anziani ospiti di Quisisana Rimini è proseguita ai mercatini di Natale, altro luogo che ha portato stimoli e gioia, nel conoscere le modalità operative, dei singoli lavori fatti a mano dai diversi artigiani che non hanno esitato a regalare agli anziani gadget e ricordi della giornata.



La visita ai Presepi di sabbia ha avuto un sapore di normalità, non solo per gli anziani, ma per tutti coloro che hanno organizzato l’appuntamento; gli anziani ospiti accompagnati dallo staff di Quisisana, hanno ricevuto ed apprezzato il confortevole trasporto offerto dall'associazione del San Camillo che ha voluto regalare il servizio al solo scopo di sentirsi parte integrante in un settore dove la cura della persona anziana deve essere posta prima di ogni idea di business.