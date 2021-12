Calcio Eccellenza, per la Fya Riccione primo capitombolo a Cotignola (2-0) Zuppardo ha sbagliato un rigore. Un gol per tempo, biancazzurri con sette under in campo

Sport Riccione | 22:49 - 12 Dicembre 2021 La prima rete del Cotignola. Si ferma dopo quattordici partite l’imbattibilità della Fya Riccione uscita sconfitta nel testacoda di Cotignola (primo stop). Una partita giocata su un terreno molto pesante con la squadra di Taccola scesa in campo con sette under e sempre pronta a giocare palla senza così snaturare le proprie caratteristiche. E' stato però l’episodio del penalty sbagliato da Zuppardo ad incanalare su binari complicati il match con i riccionesi sempre alla ricerca del pareggio ma con la porta di Lofiego stregata e alla fine inviolata. Un passo falso che non deve generare contraccolpi per il gran percorso fin qui fatto. L’opportunità di rifarsi già dietro l’angolo: domenica nel big match contro il Cava Ronco che ha fermato il Russi sull'1-1: i falchetti sono ora a -5. Il tabellino COTIGNOLA-FYA RIcCIONE 2-0 CALCIO COTIGNOLA: Lofiego, Leonardi (63′ Gramigna), Magari, Ponseggi, Malo, Orlando, Mengozzi, Paganelli, Savelli (72′ Fabini), Martino (87′ Merli), Ndiaye (60′ Chiarini). A disp.: Savini, Zannoni, Merli, Quintè, Fiorillo, Babini. All. Folli. FYA RICCIONE: Sodani, Mingucci, Ceccarelli, Bernacchini (46′ Pigozzi), Manfroni, Carnesecchi, Scarponi (46′ Tamagnini), Enchisi, Zuppardo, Capicchioni (80′ Notaro), Colley (46′ Sartori). A disp.: Mordenti, Fabbri, Conti, Scotti, Laurino. All. Taccola. ARBITRO: Orazietti di Nichelino. RETI: 24′ (rig.) Malo, 71′ Martino. NOTE: AMMONITI: Bernacchini, Paganelli. Al 58′ Babini espulso dalla panchina per proteste < Articolo precedente