Basket femminile giovanile, Ren-Auto fa la doppietta con Under 17 e Under 15

| 22:35 - 12 Dicembre 2021

La Under 15 Ren-Auto.

I risultati delle squadre giovanili della Ren-Auto

UNDER 17: PER LA REN-AUTO UN'ALTRA NETTA VITTORIA

REN-AUTO - Nuova Virtus Cesena 78-26 (22-7; 19-13; 15-2; 22-4)

REN-AUTO: Pignieri 11, Pratelli 11, Riva 4, Monaldini 6, Venturi 2, Castellani 10, Savini 8, Martellotta 1, Prosperi, Frambosi 7, Mongiusti 8, Cardelli 10. All. Rossi

La Ren-Auto U17 di coach Pier Filippo Rossi continua la propria corsa e a farne le spese, questa volta, è Cesena, battuta nettamente per la quinta vittoria in altrettante partite.

Gara senza storia fin dal primo quarto e ancor meno equilibrata nel secondo tempo per il definitivo 78-26. Le rosanero non dovrebbero avere problemi, a questo punto, a chiudere imbattute il girone d'andata visto che nell'ultima giornata affronteranno il Capra Team Verde fanalino di coda: appuntamento a Ravenna martedì 14 alle 18.20.

UNDER 15: LA REN-AUTO TORNA AL SUCCESSO SENZA PATEMI

Aics - REN-AUTO 32-69 (8-17; 8-11; 7-22; 9-19)

REN-AUTO: Pignieri 16, Cardelli 10, Cartoscella 4, Mbaje, Zangheri, Ambrosetti, Martellotta 17, Isibor 13, Mancini 5, Dedda 4, Giglio, Rinaldi . All. Albani

Tutto facile per la Ren-Auto U15 di coach Massimo Albani, come da pronostico: le rosanero tornano da Forlì con un successo netto e aspettano la partita con il Capra Team per testare le proprie ambizioni.

Con l'Aics il risultato non è mai in discussione e il divario nel punteggio aumenta progressivamente fino al definitivo 32-69.

"Sono contento perché abbiamo giocato tutte - spiega coach Albani- e anche le ragazze che hanno cominciato da poco, Ambrosetti, Mbaje e Giglioanche, hanno fatto il loro esordio. Difficile fare valutazioni in una partita del genere, c'era troppo differenza tra le squadre; ci abbiamo messo 7'/8' a carburare, abbiamo sbagliato diversi tiri facili, poi siamo andate via. Speriamo di continuare così e che questa vittoria ci carichi di entusiasmo per la prossima gara in cui ci giochiamo il secondo posto".

La Ren-Auto tornerà in campo alle scuole Rodari giovedì 16 dicembre, alle ore 19.30, per il match con il Capra Team.