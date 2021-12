Calcio Eccellenza, è ufficiale: l'attaccante Alex Ambrosini al Victor San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 21:35 - 12 Dicembre 2021

L'attaccante Alex Ambrosini con la maglia del Rimini.

Come anticipato da Altarimini.it, ill Victor San Marino ha tesserato l'attaccante Alex Ambrosini, classe 1986, in uscita dal Ravenna. Un colpo importante per arricchire il proprio reparto offensivo a livello di qualità ed esperienza. Ambrosini era conteso dalla Fya Riccione, ma il club del titano ha avuto la meglio.

In carriera l’esperta punta centrale, quest’anno in forza al Ravenna, ha anche vestito le maglie di Rimini, Bellaria Igea Marina, Real Montecchio, Santarcangelo, Alma Juventus Fano, Teramo, Maceratese, Matelica, Civitanovese, Imolese, Forlì e Ancona riuscendo a realizzare ben 160 reti in oltre 450 partite disputate in Lega Pro, serie D ed Eccellenza. La dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori del Victor San Marino, dunque, danno il benvenuto al neo biancazzurro Ambrosini con l'auspicio di riuscire insieme a togliersi tantissime soddisfazioni sul campo.