Novafeltria: cade mentre scala la parete rocciosa di Vigiolo, ferito 40enne

| 17:27 - 12 Dicembre 2021

Oggi (domenica 12 dicembre), intorno alle 13.30, il Soccorso Alpino è intervenuto a Novafeltria, a Vigiolo, per soccorrere un arrampicatore di 40 anni, residente a Cesena. Questi, per cause in corso d'accertamento, è caduto a terra, subendo un forte urto a una gamba. La squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto il 40enne e dopo averne immobilizzato l'arto, lo ha trasportato in strada, dove ad attenderlo c'era il personale della Croce Verde. Dopo i primi soccorsi, il giovane ha preferito non farsi ricoverare in ospedale. Prima dello sfortunato incidente, stava salendo sulla parete rocciosa di Vigiolo, nel tratto denominato "l'ascia nel ghiaccio", un settore di roccia formato da arenaria compatta che cementa un'infinità di ciottoli.