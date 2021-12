Calcio D, Cattolica: 1-1 nel duello delle cenerentole con il S. Martino Speme. Parla mister Bardi

Sport

Cattolica

| 19:53 - 12 Dicembre 2021

Fabio Padulano.

Il Cattolica raccoglie un punto nello scontro diretto in trasferta sul campo del San Martino Speme, ultima della classe come i giallorossi, con una buona prestazione che avrebbe meritato miglior sorte. Nel primo tempo i giallorossi hanno avuto alcune occasioni per passare in vantaggio e invece alla mezzora sono andati in svantaggio con gol di Ciuffo a cui ha replicato De Angelis, uno dei volti nuovi dopo cinque minuti. A proposito di volti nuovi da segnalare che la squadra giallorossa ha tesserato in extremis e fatto debuttare Fabio Padulano trequartista/esterno d’attacco brevilineo (alto 1,74) classe 1994 scuola Juventus con esperienza in serie C (Arezzo, Messina, Lumezzane e Bisceglie) e serie D (in uscita dal Nola, prima Nuorese, Marsala con cinque reti, Bitonto). Altri rinforzi potrebbero arrivare nei prossimi giorni. sono stati svincolati Strasser e Zebli. La posizione del Cattolica resta comunque grave: a quota 9 – un gradino sopra - ci sono Ambrosiana e Spinea. Nel prossimo turno al Calbi sarà ospite la Clodiense, seconda in classifica.

"C'è un po' di rammarico per il risultato finale - commenta mister Attilio Bardi - in quanto abbiamo avuto delle buone occasioni che non abbiamo sfruttato, soprattutto nel primo tempo. Dopo il gol siamo stati bravi a riacciuffare subito la partita. La prestazione c'è stata e questo mi conforta, in fase offebnsiva abbiamo fatto un deciso passo in avanti. Ha esordito Padulano che abbiamo tesserato in extremis e su cui facciamo affidamento. Arriveranno altre pedine? Vedremo. Ora ci aspettano due partite prima della sosta, in casa con la Clodiense e poi quello in trasferta a Montebelluna prima di Natale. Il primo obiettivo è evitare gli ultimi due posti, ma io spero che nel ritorno la squadra possa combattere per la salvezza diretta".

Il tabellino

SAN MARTINO SPEME-CATTOLICA 1-1

SAN MARTINO SPEME (4-3-3): Scalera; Marini D. (18’ st Borin), Dalla Bernardina (18’ st Irprati), Vignati, Ferrarese (21’ st Mantovanelli); Fanini, Bertaso, Marini R. (39’ st Menegazzi); Oliboni (34’ st Balde), Moraschi, Ciuffo. A disp.: Mora, Anselmi, Merci, Antinoro. All. Bau.

CATTOLICA (3-4-3): Scotti; Morri, D’Angelo, De Vito; Nanni (23’ st Palazzi), Semprini, De Angelis, Mengucci (41’ st Santoni); Padulano, Traini (36’ st Sakho), Sabba (7’ st Nisi). A disp.: Iglio, Manfroni, Santoni, Palazzi, Palumbo, Simeoni, Aprea. All. Bardi.

ARBITRO: Castellano di Nichelino.

ASSISTENTI: Lobene ed Ercolani.

RETI: 30’ pt Ciuffo, 35’ pt De Angelis.

NOTE: AMMONITI: Ferrarese (S), De Angelis (C), Irprati (S), Mantovanelli (S), Morri (C).

NOTE. Spettatori: 200 circa. Corner: 6-3. Recupero: pt 1’, st 4’.