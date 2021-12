Novafeltria: 30enne dopo alcol e droga finisce contro un albero con l'auto. Denunciato

Cronaca

Novafeltria

| 12:45 - 12 Dicembre 2021

Carabinieri di Novafeltria.



Nelle ultime ore i Carabinieri di Novafeltria hanno eseguito i consueti controlli sulla circolazione stradale. Un 30enne di Novafeltria è stato denunciato (patente ritirata) dopo un incidente avvenuto nella notte: il giovane, alla guida della sua auto, stava percorrendo il centro cittadino, quando ha perso il controllo della vettura sbattendo contro un albero. Dagli accertamenti è risultato l'uso di alcol e stupefacenti. Un 52enne, sempre di Novafeltria, è stato invece sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Infine sanzione per ubriachezza molesta per un 44enne di Montecopiolo, sorpreso fuori da un bar a importunare i passanti. I Carabinieri della locale compagnia diretta dal capitano Carraffa, nelle ultime ore, hanno inoltre eseguito anche i controlli sulle normative anticovid, facendo accertamenti in 18 esercizi pubblici