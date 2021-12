Basket D, i rabberciati Tigers cadono in casa con i Giardini Margherita: 55-68

Sport

VillaVerucchio

| 10:22 - 12 Dicembre 2021

Frigoli top scorer del match con 29 punti (foto Alfio Sgroi).

Fast Coffee Villanova Tigers si sbuccia le ginocchia, rimonta, mette la freccia ma alla fine sono i Giardini Margherita a “fiorire” alla Tigers Arena, raggiungendo i villanoviani in testa alla classifica a 14 punti.

Le Tigri perdono altri due giocatori (Antolini infortunato, Parri influenzato) e si presentano in 9 alla sfida con i bolognesi dei Giardini Margherita, con capitan Zannoni in panchina per onor di firma.

I ragazzi di coach Evangelisti partono bene. Frigoli segna 7 punti di fila e in tutte le maniere (7-2), la difesa è attenta, poi i padroni di casa iniziano a litigare con il ferro a cronometro fermo (11/23 ai liberi alla fine, per un misero 48%), sono imprecisi e gli ospiti piazzano un break di 13-2 per il controsorpasso (9-15). Mussoni in contropiede prova ad arginare l’avanzata bolognese ma il quarto si chiude 12-22.

Ancora Frigoli suona la riscossa, Tomasi lo asseconda e a 7”23 i Tigers si rifanno sotto (19-23). È il momento migliore di Villanova Fast Coffee, con difesa arcigna e buone soluzioni in attacco. Tripla di Tomasi, arresto e tiro di F. Guiducci, una bella combinazione Frigoli-Guiducci regalano il sorpasso 28-26 a 3”44. L’inerzia sembra tutta dalla parte dei padroni di casa ma Minghetti e Bernabini non ci stanno e confezionano un micidiale controbreak 10-0 per il 28-36 all’intervallo lungo.

Assegnata con estrazione una macchina per caffè e 100 cialde messa a disposizione dal main sponsor fast Coffee ad un raggiante, giovanissimo spettatore, si riparte con i Tigers ancora troppo imprecisi dalla lunetta. Russu si iscrive finalmente a tabellino (2/4), Tomasi è più attento ma Bernabini dall’arco è una sentenza (32-43). Dal time out escono bene i villanoviani con 7 punti a fila di Frigoli (39-47). Ci credono, i biancoverdi e fanno bene. Mussoni in contropiede avvicina ancora gli uomini di coach Evangelisti (41-47), Gnoli (subentrato a Russu) prima sbaglia l’appoggio del -4, poi fa ½ dalla linea della carità (42-49), i biancoverdi hanno più opportunità per rientrare ma Bernabini non trema: 43-53.

I cortissimi Tigers sono stanchi, Giardini Margherita è brava e vuol chiudere la partita: tripla di Tosiani e sfondamento fischiato a Gnoli (43-55 a 8”52). Frigoli non si arrende, 4 punti consecutivi (47-64) ma sbaglia 3 liberi. Il tecnico a coach Evangelisti segna la resa, finisce 55-68.

Tabellino

Fast Coffee Villanova Basket Tigers - Giardini Margherita 55-68

Villanova Tigers: Tomasi 10, Zannoni, Bronzetti, Frigoli 29, Russu 2, Mussoni 4, Guiducci 9, Bartolucci, Gnoli 1, Giacobbi. All. Evangelisti

Giardini Margherita: Fanelli 6, Minghetti 10, Bernabini 15, Tosiani 7, Morra, Mondini 2, Nguesso 2, Riguzzi 4, De Simone 7, Argenti11, Paolucci, Artese 4. All. J. Morra

PARZIALI: 12-22, 28-36; 43-55