Con l'auto vola nel fosso e si ribalta, grave un 20enne

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 09:14 - 12 Dicembre 2021

Foto repertorio.

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica (11-12 dicembre) a San Giovanni in Marignano, località Santa Maria in Pietrafitta, tra le vie Cassandro e Santa Marina. Un ventenne è stato ricoverato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dall'abitacolo della sua vettura, finita in un fosso. Il giovane ha perso il controllo del mezzo, forse per un colpo di sonno, e si è ribaltato. Sul posto, oltre ai pompieri e ai Carabinieri, è intervenuto il personale del 118, con ambulanza e automedica. Dopo i primi soccorsi, è stato disposto il ricovero con l'elicottero al Bufalini di Cesena.