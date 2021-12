Calcio RSM, Libertas a valanga sulla Juvenes-Dogana (7-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 20:08 - 11 Dicembre 2021

San Marino, lì 11 dicembre 2021

comunicato stampa

Campionato: riparte La Fiorita, Angeli mette le ali alla Virtus

Si segna poco negli anticipi della dodicesima di Campionato Sammarinese: un solo gol nei primi tempi delle quattro partite disputate alle 15:00, in totale le reti saranno sei al netto di Juvenes-Dogana – Libertas, programmata alle 18:00 a Montecchio.

Unici a guadagnare gli spogliatoi in vantaggio all’intervallo sono gli uomini di Oscar Lasagni: La Fiorita si fa bastare la stoccata di Simone Loiodice per condurre nel punteggio e gestirne gli effetti nella ripresa, dove i gialloblù trovano il raddoppio con Zulli. Rete che arriva dopo le proteste per un rigore richiesto da Zafferani e una rete annullata per fuorigioco sulla percussione di Gasperoni – che ha portato ad un’espulsione nello staff tecnico di Montegiardino. Un attimo prima del recupero il Domagnano prova a rifarsi sotto con il gol del subentrato Angelini, ma la vittoria de La Fiorita non viene più messa in discussione.

Nelle altre sfide, succede tutto nella ripresa. O non succede proprio niente, come è il caso di Folgore-Tre Fiori terminata a reti inviolate. Basta invece quella di Angeli alla Virtus, per centrare la terza vittoria consecutiva che proietta gli uomini di Bizzotto al terzo posto, affiancando il Tre Fiori e lasciandosi alle spalle il Pennarossa – avversario di giornata. Coperta cortissima per i biancorossi, capitolati nel finale.

Si muovono invece solo marginalmente le classifiche di Murata e San Giovanni. I Bianconeri proseguono a braccetto con la Folgore, occupando provvisoriamente il sesto posto dove si trovava anche la Libertas prima della gara con la Juvenes-Dogana. Gli uomini di Achille Fabbri erano passati in vantaggio all’ora di gioco con Comuniello, salvo registrare il pareggio – direttamente su calcio di rigore – firmato da Mema. San Giovanni imbattuto da quattro turni, nei quali ha impattato anche con La Fiorita e Tre Penne.

Gli uomini di Ceci saranno in campo domani, con la possibilità di allungare sul quarto posto e replicare al successo de La Fiorita. Di fronte un Fiorentino in cerca di assestamento dopo prestazioni altalenanti. A Montecchio si sfideranno invece Cailungo e Cosmos: le ultime due della classe pagano un ritardo di 10 lunghezze rispetto a dodicesimo posto, l’ultimo utile per accedere al turno preliminare dei play-off scudetto. Va da sé che la prima vittoria, attesa da entrambe da dieci turni, dovrà necessariamente arrivare domani per una delle due.

Urgenza che coinvolgeva anche la Juvenes-Dogana, in campo nel tardo pomeriggio di oggi con la Libertas. A Fonte dell’Ovo i ragazzi di Manuel Amati non sono riusciti a scucire punti alla Libertas, già avanti 4-1 all’intervallo con quattro marcatori diversi. Ad aprire il poker granata della prima frazione di gioco è Fraternali, a segno nel sesto di gioco. Al quarto d’ora un altro difensore opera il raddoppio: gioia personale attribuita a Pesaresi, mentre le due marcature ravvicinate di Aruci ed Olcese – inframezzate da quella del momentaneo 1-3 di Baldini – completano il ricco tabellino del primo tempo. Nella ripresa gli uomini di Cardini allungano fino al definitivo 7-1 con le seconde reti di giornata per Pesaresi ed Olcese. Nel mezzo l’acuto di Giovagnoli, entrano in corso d’opera. Al termine di una partita e senso unico, nella quale si è segnato più di quanto non si sia fatto nei quattro incontri precedenti, la Libertas mantiene intatte le proprie ambizioni da post-season.

PENNAROSSA

A. Semprini, Raffelli, Martin, Marconi (dal 77’ Baldani), D. Conti, Tomassini, Codispoti (dall’85’ N. Ciacci), Zago, Tiboni, Michelotti, Sebastiani

A disposizione: Rastelli

Allenatore: Andy Selva

VIRTUS

Passaniti, Battistini, Nodari, Giacomoni, Raiola, Magri, E. Ciacci, Golinucci, Apezteguia (dal 68’ Rinaldi), Angeli, Tadzhybayev

A disposizione: E. Semprini, Muggeo, Focaccia, Sorrentino

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Fabrizio Morisco e Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Marco Avoni

Marcatori: 83’ Angeli

Ammoniti: Marconi, Giacomoni, Apezteguia, N. Ciacci

SAN GIOVANNI

De Angelis, Paoloni, Angelini, Conti, De Biagi, Senja (dall’81’ Tommasi), Magnani, Tasini, Montebelli, Mema, Ugolini

A disposizione: Montagna, Tangari, Matteoni, Grechi, Satalino

Allenatore: Marco Tognacci

MURATA

Benedettini, Genghini, Vitaioli, Carlini, Tani, Nanni, Cangini, Alberigi, Babboni, Bernardi, Comuniello

A disposizione: Valentini, Casadei, Terenzi, Diedhiou, Castelgrande, Lelli

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Leonardo Battista ed Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Outail Kaddoudi

Marcatori: 59’ Comuniello, 84’ rig. Mema

Ammoniti: Genghini, Tani, Carlini, Mema

DOMAGNANO

Colonna, Nanni (dall’81’ Averhoff), G. Rossi, Morena, Olivieri, Mazzavillani, Brighi (dal 46’ Bara), Bacchiocchi (dall’86’ Semproli), Doria (dal 70’ Angelini), Gaiani, Gabellini

A disposizione: Leardini, Faetanini, Francioni

Allenatore: Massimo Mancini

LA FIORITA

Viva, Gasperoni, Brighi, Di Maio, Grandoni, Zafferani, Errico, Loiodice, Rinaldi (dall’81’ Sanchez), Zulli (dall’81’ Bonifazi), Guidi (dall’81’ Votino)

A disposizione: Venturini, Sehail, Amati, Masini

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Laura Cordani e Francesco Mineo

Quarto ufficiale: Luca Tura

Marcatori: 25’ Loiodice, 77’ Zulli, 89’ Angelini

Ammoniti: Di Maio, Zafferani

FOLGORE

Gueye, Francioni, Rosini, Piscaglia, Sottile, Spighi (dall’84’ Sabbadini), Aluigi (dal 27’ Garcia), Golinucci, Hirsch, Fedeli, Dormi

A disposizione: Astolfi, Nucci, Giardi

Allenatore: Omar Lepri

TRE FIORI

A. Simoncini (dal 46’ Castagnoli), D. Simoncini, De Lucia, Grani (dal 78’ Della Valle), D’Addario, Adami Martins, Pracucci, Cuzzilla, Censoni (dal 12’ Ciccione, dall’83’ Zoumbare), Gjurchinoski, Ferraro

A disposizione: Astolfi, Tamagnini, Giampetruzzi

Allenatore: Floriano Sperindio