Natale, Palazzo Cappelli di Secchiano si veste a festa

| 19:02 - 11 Dicembre 2021

Atmosfera e profumo di Natale quest'anno a Secchiano. L'associazione RoViCando, in collaborazione con Spazio Creativo aps, ha organizzato per domani (domenica 12 dicembre), dalle 16.30, "Il magico palazzo del Natale". Palazzo Cappelli si colorerà e si accenderà con il grande albero di Natale e le luminarie; all'interno verranno allestite postazione per scrivere, decorare, personalizzare e imbucare nella Santa Claus Box le proprie letterina a Babbo Natale. Nel pomeriggio merenda a base di biscotti natalizi per i più piccoli, bevande calde e aperitivi per gl adulti. L'associazione RoVICando ringrazia "i commercianti che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, la Montefeltro Servizi e i secchianesi che hanno acquistato l’albero di Natale che verrà poi piantato nel parco di Palazzo Cappelli".