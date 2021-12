Calcio D, l'ex Rimini Ameth Fall alla Samb di Antonioli. Nel mirino anche Merlonghi

Sport

Rimini

| 18:17 - 11 Dicembre 2021

L'attaccante Ameth Fall, classe 1991, già al Bellaria e al Rimini in serie C2 (2012-2014) e poi ancora in biancorosso (da gennaio 2016), è passato alla Sambenedettese allenata da Mauro Antonioli. In questa prima parte di stagione ha realizzato 6 gol in 14 presenze con la maglia del Fiuggi. Il giocatore si è subito a disposizione di mister Antonioli per la trasferta di Montegiorgio. Ora la Samb puta ad un altro attaccante. In cima alla lista c'è Mario Merlonghi della Sammaurese (9 gol in 11 partite).