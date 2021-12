Covid: balzo contagi, San Marino anticipa chiusura scuole 

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:11 - 11 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Oltre cento nuovi contagi di coronavirus ieri (sabato 10 dicembre) a San Marino e la segreteria alla Pubblica Istruzione con una circolare inviata ai dirigenti scolastici ha disposto la chiusura anticipata per le feste di Natale delle scuole. Dal 18 dicembre al 5 gennaio 2022 saranno chiusi asili nido, scuola dell'infanzia ed elementari. Medie, superiori e centro di formazione professionale saranno invece in didattica a distanza e chiusi dal 23 dicembre. L'andamento dei contagi è in crescita a San Marino: attualmente sono 478 i positivi attivi (età media 36 anni), dieci le persone ricoverate in ospedale, secondo dati diffusi dall'Iss. Due i ricoverati nel reparto di terapia intensiva e otto in isolamento.