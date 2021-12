Serie D, rinviata per maltempo Borgo San Donnino-Forlì

Sport

Forlì

| 18:00 - 11 Dicembre 2021

La partita tra Borgo San Donnino e Forlì, valida per la 16ᵃ giornata del Girone D di Serie D, è stata rinviata a data da destinarsi per maltempo. Sul campo una spessacoltre di neve.orlì non si gioca. Il Forlì tornerà in campo sabato prossimo al Morgagni contro il Mezzolara.

Operazione di calciomercato in uscita da registrare in casa Ravenna. La società giallorossa ha infatti comunicato che è stato trovato l’accordo per il passaggio del centrocampista, classe 1999, Edoardo Ceccuzzi al Sona (girone B).