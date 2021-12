Un Natale alternativo con i regali etici di Humus Rimini

Attualità

Rimini

| 16:41 - 11 Dicembre 2021



Humus, organizzazione di volontari nata dall'associazione Pacha Mama, per il secondo anno consecutivo propone l’iniziativa “Fai un regalo a chi vuoi bene”, in occasione di AltroNatale: l’alternativo Natale riminese che si propone alla comunità riminese di compiere una scelta etica, in vista dei classici regali natalizi.

"Un’iniziativa che offre una validissima soluzione alternativa alle tendenze consumistiche del Natale, oltre ad essere un’opportunità per la provincia di Rimini nel dare voce e spazio a diverse realtà sociali e commerciali attente dal punto di vista etico e sociale", spiegano i volontari. Realtà che offrono alle persone un consumo vissuto con uno stile differente, basato sulla responsabilità e l’eticità. “Fai un regalo a chi vuoi bene funziona così: tu ci descrivi la persona a cui vuoi fare un regalo e noi ci impegniamo a scegliere il più corrispondente tra i prodotti messi a disposizione dalle realtà sociali del territorio riminese che hanno deciso di essere nostre partner in questa iniziativa", aggiungono (Qui il link)).