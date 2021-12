Calcio Promozione: Pietracuta, pari 1-1 sul campo del Granata

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:42 - 12 Dicembre 2021

Loauti, suo il gol del momentaneo vantaggio del Pietracuta.



Granata - Pietracuta 1-1



GRANATA: Giustore, Lelli, Arfilli (49' Campinoti), Asslani, Silighini, Ugone (58' Ronchi), Giannini, Mazzuoli, Brighi (93' Pellegrini), Boni, Caporali (65' Sacchetti).

In panchina: Venghi, Baldani, Brigliadori, Vitali.

PIETRACUTA: Lasagni, Celli (20' Fabbri Fe.), Contadini (84' Ferraro), Tosi (78' Tosi), Lessi, Masini, Galli (86' Salvemini), Fabbri Fr., Fratti, Vucaj, Louati.

In panchina: Hysa, Bucci, Pavani, Pacaj, Tomassini.

All. Fregnani.



ARBITRO: Zampini di Ravenna.

RETI: 47' Louati, 81' rig. Ronchi.

AMMONITI: Lelli, Lessi.

ESPULSI: Sacchetti; Venghi e Hysa (dalla panchina)



CESENATICO Il Granata ferma sul pari il Pietracuta. Primo tempo combattuto, con la miglior occasione ospite al 15': Fratti crossa dalla destra per Vucaj che incorna a lato. Due minuti dopo Lasagni respinge il diagonale di Giannini. A inizio ripresa Louati porta in vantaggo il Pietracuta: l'attacccante sulla destra rientra sul piede mancino e infila sul secondo palo. Al 60' Francesco Fabbri all'altezza del dischetto calcia debolmente, favorendo la deviazione del portiere Giustore. Tre minuti dopo su una palla a campanile si avventa Galli, che a tu per tu con l'estremo difensore calcia alto in scivolata. Il Granata al 75' rimane in dieci per l'espulsione di Sacchetti, ma trova il gol su rigore all'81': contatto in area tra Ronchi e Masini, lo stesso Ronchi infila Lasagni. I due portieri di riserva sono espulsi dalla panchina, finale teso e combattuto, ma senza altre occasioni.