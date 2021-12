Calcio Promozione: i tabellini della quattordicesima giornata del girone F

Sport

Rimini

| 17:42 - 12 Dicembre 2021

I tabellini del Girone F di Promozione.



Gatteo - Spontricciolo 2-3



GATTEO:

In panchina:

All. Pessina.

SPONTRICCIOLO:

In panchina:

All. Forchino.



ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Sant'Ermete - Bellaria Igea Marina 3-2



SANT'ERMETE: Romani, Bonifazi (81' Baffoni), Merendino, Gattei, Braschi, Righetti, Deniku (62' Marcaccio), Betti, Fuchi (90' Sartini), Marconi (70' Mezgour), Noschese.

In panchina: Dente, Canducci, Bonetti, Benvenuti, Donini.

All. Righetti.

BELLARIA IGEA MARINA: Ramenghi, Pruccoli, Grossi, Fusi (80' Venturi), Zanotti, Ceccarelli (55' Giornali), Bellavista, Paganelli (90' Tafa), Meluzzi (77' Bua), Facondini, Cocco (71' Chiussi)

In panchina: Antonelli, Alvisi, Minacapilli, Gabrielli.

All. Fusi.



ARBITRO: Gardenghi di Imola.

RETI: 7' Facondini, 37' Noschese, 45' Marconi, 65' Bellavista, 74' Braschi

AMMONITI: Bonifazi, Marcaccio.

NOTE: la gara si apre con il gol di Facondini, che recupera palla sulla trequarti e tira, superando imparabilmente il portiere grazie ad una deviazione. Il S.Ermete non si scompone e pareggia grazie ad un eurogoal di Noschese su assist di Braschi e raddoppia all'ultimo secondo del primo tempo grazie a Marconi che segna a parte vuota raccogliendo un'uscita sbagliata di Ramenghi. Nella ripresa Bellavista firma il 2-2 in contropiede, ma Braschi regala la vittoria ai "verdi" con un tiro al volo dal limite dell'area.



Torconca - Due Emme 4-0



TORCONCA: Barbanti, Franciosi (85' Perrotta), Cecchi, Nicolini (70' Antonacci), Franca, Pasini, Simoncelli (74' Guenci), Mercuri, Pasolini, Casoli, Chiussi (60' Ortolani).

In panchina: Pasini, Cipiccia.

All. Vergoni.

DUE EMME: Golinucci, Taioli (46' Bucci), Montesi M., Santantonio (69' Diop), Giordani (63' Bartolini), Mazzoli, Altieri, Giacobbi, Gregori (70' Montesi R.), Rossi (60' Mingozzi), Cattedra.

In panchina: Pareo, Ulivi, Averardi.

All. Rossi.



ARBITRO: Alberani di Ravenna.

RETI: 9' e 37' Simoncelli, 39' e 59' Pasolini.

AMMONITI: Mazzoli, Ortolani.



Granata - Pietracuta 1-1



GRANATA: Giustore, Lelli, Arfilli (49' Campinoti), Asslani, Silighini, Ugone (58' Ronchi), Giannini, Mazzuoli, Brighi (93' Pellegrini), Boni, Caporali (65' Sacchetti).

In panchina: Venghi, Baldani, Brigliadori, Vitali.

PIETRACUTA: Lasagni, Celli (20' Fabbri Fe.), Contadini (84' Ferraro), Tosi (78' Tosi), Lessi, Masini, Galli (86' Salvemini), Fabbri Fr., Fratti, Vucaj, Louati.

In panchina: Hysa, Bucci, Pavani, Pacaj, Tomassini.

All. Fregnani.



ARBITRO: Zampini di Ravenna.

RETI: 47' Louati, 81' rig. Ronchi.

AMMONITI: Lelli, Lessi.

ESPULSI: Sacchetti; Venghi e Hysa (dalla panchina)



Sampierana - Gambettola 1-0



SAMPIERANA: Zammarchi, Quaranta, Diversi, Narducci, Braccini, Canali, Quercioli (83' Farfaneti), Petrini, Lanzi (75' Fabbri), Pippi S. (66' Battistini), Berni (25' Pippi A.).

In panchina: Koperts, Simoncini, Iavarone, Bravaccini, Farfaneti, Para

All. Barontini.

GAMBETTOLA: Barducci, Blasetti (53' Zavatta), Rigoni, Alljahej, Alberighi (53' Severi), Gega, Capellini, Giulianelli ( 75' Savini), Bernacci, Vukaj, Khayat.

In panchina: Ambrosini, Veneruso, Faggi, Bianchi, Esposito, Camaj.

All. Freschi.



ARBITRO: Gherardini di Faenza.

RETE: 30' rig. Pippi S.

AMMONITI: Lanzi, Alljahej, Alberighi, Bernacci, Vukaj, Khayaj.



Verucchio - Misano (anticipo del sabato) 0-1



Novafeltria - Asar rinviata al 22 dicembre 2021



CLASSIFICA: Torconca 34, Pietracuta* 29, Gambettola* 28, Misano 26, Sant'Ermete 23; Novafeltria* 19, Sampierana*, Bellaria Igea Marina*, Due Emme 18; Granata 15, Asar** 14, Gatteo* e Spontricciolo 9; Verucchio 7.



* Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare