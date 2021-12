Calcio Promozione: Gravina firma l'exploit Misano sul campo del Verucchio (0-1)

Sport

Verucchio

| 18:09 - 11 Dicembre 2021

Un undici del Verucchio.



Verucchio - Misano 0-1



VERUCCHIO: Renzetti, Girometti, Campidelli, Casadei (18' st Ciccarelli), Grossi, Ribezzi (9' st Renzi), Michilli, Bruma, Baschetti (42' st Muccioli), Guarino (45' st Semprini S,), Genghini (33' st Pasini).

In panchina: Bianchi, Fabbri, Muto.

All. Nicolini.

MISANO: Alessandrini, Senior Padula, Tonini, Travagliati, Pironi, Londero, Nigro (28' st Moroni), Pontellini (15' st Torsani), Fabbri (42' pt Santoni), Antonelli (38' st Bastianelli), Bardeccia (1' st Gravina).

In panchina: Pontet, Semprini N., Coccia, Diotalevi.

All. De Argila.



ARBITRO: Sarti di Rimini.

RETI: 8' st Gravina.

AMMONITI: Renzetti, Renzi, Bruma, Nigro.



VILLA VERUCCHIO Partita combattuta giiocata su un campo al limite della praticabilità. Ci prova Nigro che si accentra e dal limite, di destro, chiama Renzetti alla deviazione sulla sua sinistra. Al 25' Alessandrini devia in calcio d'angolo il tiro da fuori area di Baschetti. A fine primo, al 40', ancora decisivo il portiere del Misano, che si oppone con i pugni a Michilli, bravo a liberarsi dopo un triangolo con Baschetti. Al 44' ci prova Santoni, dai 20 metri con il sinistro, Renzetti mette ancora in angolo. Al 53' Gravina sblocca il risultato: l'attaccante lavora palla al limite dell'area e serve il taglio di Santoni, la conclusione in diagonale viene sporcata da una deviazione, ma lo stesso Gravina di sinistro infila imparabilmente Renzetti. Il Verucchio attacca a testa bassa per gran parte del secondo tempo, ma senza trovare il gol.