Prof senza green pass a scuola, solidarietà dell’amministrazione alla preside

Attualità

Rimini

| 12:08 - 11 Dicembre 2021

A scuola senza Green Pass.

Piena solidarietà da parte dell’amministrazione comunale di Rimini alla preside della scuola 'Panzini' che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per allontanare un'insegnante entrata in aula nonostante fosse sprovvista di green pass. “Benissimo ha fatto la dirigente scolastica – si legge in una nota - a tutela prima di tutto dei ragazzi e del personale in quel momento presente nel plesso. È sconcertante, in una fase così difficile per interi Paesi e anche per il nostro territorio, dovere assistere ancora a comportamenti irresponsabili e che mettono a rischio la salute individuale e pubblica. Da parte dell'amministrazione comunale c'è piena vicinanza e solidarietà nei confronti della preside che non solo ha fatto rispettare una legge, ma ha dimostrato nei fatti cosa voglia dire responsabilità civile. Una bella lezione davvero”.