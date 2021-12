Calcio D, Ravenna: a centrocampo arriva dal Prato Francesco D'Orsi

Sport

10 Dicembre 2021

Francesco D'Orsi con il ds Andrea Grammatica.

Il Ravenna ha raggiunto l’accordo per il passaggio a titolo definitivo di Francesco D’Orsi in giallorosso. si tratta dio un centrocampista duttile un vero e proprio jolly per il centrocampo potendo essere utilizzato in diversi ruoli: centrocampista centrale, centrocampista esterno, oppure anche trequartista. Classe 1997, è cresciuto prima nel settore giovanile della Lodigiani, poi alla Ternana. In serie D ha maturato esperienze con Anagni (34 presenze e tre reti), Albalonga e Lavagnese (due stagioni con 41 presenze e sei reti) prima di passare in estate al Prato (14 presenze). In totale per lui 91 presenze e nove gol. D'Orsi sarà già a disposizione di mister Dossena per la gara di domenica. Ha scelto di indossare la maglia numero 20.