Calcio D, ricorso Athletic Carpi per il match contro l'Aglianese (2-2)

| 21:43 - 10 Dicembre 2021

“La Società Athletic Carpi rende noto di aver, nella giornata di Lunedì 6 Dicembre, presentato regolare ricorso relativo all’omologazione della gara disputata in casa dell’Aglianese in data Domenica 5 Dicembre 2021, e valevole per il 14° turno del Girone D della Serie D 2021-2022”.

Il ricorso è stato presentato dalla società biancorossa lo scorso 6 dicembre, nei tempi previsti dal regolamento, in quanto il calciatore dell’Aglianese Robert Shehu è stato ammonito due volte nel corso della gara, ma senza poi ricevere ricevere l’espulsione dal direttore di gara.

Domenica l'Athletic Carpi sarà ospite al Romeo Neri.